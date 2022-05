Continuen arribant reaccions a l’espectacular actuació de Chanel a Eurovisió 2022. L’artista va fer història i va aconseguir el millor lloc per a Espanya dels últims 27 anys, motiu pel qual no ha parat de rebre felicitacions. Entre aquestes destaquen les dels seus companys del Benidorm Fest, com és el cas de Rigoberta Bandini.

La intèrpret d’‘Ay mamá’, una de les favorites en la preselecció organitzada per TVE el mes de gener passat, ha destacat el treball de Chanel en una entrevista per al programa ‘Islàndia’ de RAC-1. Al ser preguntada per Eurovisió, la cantant va afirmar que va disfrutar «bastant» del festival perquè «com que ha passat temps i una mica el soroll, hem pogut cada un digerir les coses».

«Tenia moltes ganes de veure-ho, aquest any més que mai», va confessar Rigoberta abans d’aplaudir la feina de la representant espanyola: «Vaig flipar amb l’actuació de Chanel, va ser increïble». Un dels moments més emocionants va arribar amb el temps de les votacions, quan Espanya va rebre fins en vuit ocasions la màxima puntuació: «Quan van començar a donar tants dotzes a l’inici de les votacions no m’ho podria creure, va ser molt fort».

D’altra banda, l’artista catalana va comentar que, segons el seu parer, la seva candidatura no hauria funcionat tan bé com la de Chanel: «Ho vaig veure des d’un punt de vista molt sa. Veient-ho amb perspectiva, crec que era més el seu lloc, el seu xou era increïble». «El nostre hauria funcionat d’una altra manera, però no crec que per a aquest projecte haguéssim quedat tan bé, sincerament», va admetre.

Rigoberta Bandini també va aprofitar l’entrevista per revelar quina era la seva cançó favorita d’Eurovisió 2022. Tot i que va insistir que «com a xou em va encantar el de Chanel», va reconèixer que sent predilecció pel tema ’Hold me closer’ de Cornelia Jakobs, que va acabar en la quarta posició: «Com a cançó, la de Suècia m’agrada molt».