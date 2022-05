Un dels presentadors més populars de Mediaset durant anys ha reconegut que no té ganes d’estar de nou en el grup de comunicació. El que al seu dia va ser de les cares més conegudes de Cuatro, Frank Cuesta, ha parlat de la seva etapa a la cadena i ha confessat si té ofertes per participar o conduir un nou format similar a ‘Frank de la jungla’ o ‘Wild Frank’.

En una entrevista per al programa de ràdio de Federico Jiménez Losantos, el comunicador d’aventures va confessar que hi ha hagut directius interessats que torni amb algun dels seus formats: «M’han ofert moltes coses». Malgrat l’expectació generada, Frank ha aclarit que no hi ha possibilitats de tornada a la cadena que el va llançar a la fama nacional: «A Mediaset no torno».

El convidat va donar més explicacions sobre per què no està acceptant la major part de les propostes que li estan fent: «Jo puc dir que me’n vaig anar de Mediaset. I no perquè sigui Mediaset. M’avinc amb gent com Iker, Calleja. Jo he complert 50 anys. Un ha de saber quan s’ha de retirar. A mi em diuen fes un programa per a nens fent el ximplet. Jo t’ho faig però per a una altra televisió d’aquestes més així», se sincerava donant a entendre que aquell període ha acabat.