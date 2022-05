Les investigacions sobre l’operació Deluxe segueixen el seu curs amb novetats importants. Óscar Cornejo i Adrián Madrid, directors de La fábrica de la tele, han sigut imputats per un suposat delicte de revelació de secrets i suborn negociat a títol individual. Fins ara, la productora de ‘Sálvame’ estava sent investigada com a persona jurídica però els seus responsables no, tal com publica El Mundo.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Madrid ha citat a declarar Cornejo i Madrid el dilluns 13 de juny les 12.30 hores als jutjats de Plaza de Castilla. Aquell mateix dia se celebra el judici d’Andrés Fernández, marit de Rosario Mohedano, contra La fábrica de la tele, David Valldeperas i Raúl Prieto pel mateix delicte. Segons l’esmentat mitjà, el jutge demana que es requereixi a l’Agència Tributària tota la informació declarada per la productora en els anys 2017 i 2018 respecte als pagaments i retencions realitzats a Gustavo González. El paparazzi va passar de tenir nòmines entorn dels 3.000 euros als 20.000 euros i és sospitós de pagar a Ángel Jesús Fernández Hita, policia que suposadament filtrava informació al programa. Entre els 17 investigats també es troben María Lapiedra, parella del col·laborador, redactors com Kike Calleja o l’esmentat policia. D’altra banda, el jutge eximeix d’anar a declarar com testimonis Belén Esteban, María Patiño, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Gema López i Lydia Lozano. Fa unes setmanes es coneixia la llista de famosos que haurien sigut espiats per la direcció de ‘Sálvame’. Isabel Pantoja, José Ortega Cano, Aída Nizar, Belén Esteban, Omar Montes, Isa Pantoja, Rosa Benito, Toni Acosta, Maite Galdeano, Maestro Joao o Miguel Torres en són alguns.