Ron Barceló continua revelant alguns dels secrets que envolten l’experiència Desalia 2022 i anuncia un cartell a l’altura de l’edició més èpica de la seva història: Omar Montes, RVFV i Chimbala encapçalen un cartell amb molt reggaeton, música urbana i els hits que ho estan petant en aquests moments. Desalia celebra el seu 15 aniversari del 28 de maig al 5 de juny en diferents ubicacions de la República Dominicana, i en la qual també participaran referents de la música com Henry Méndez, Lennis Rodríguez i DJ Nano. A més, i per continuar mantenint l’expectativa, la nit Desalia comptarà amb un artista internacional sorpresa. Desalia 2022 compta amb el cartell més gran que ha tingut fins a la data, amb més de 25 artistes de diferents estils musicals que faran vibrar les 1.000 persones que viatjaran a finals de maig fins a Punta Cana. I, com que la música és el millor aliat per disfrutar de l’esperit Vive Ahora, Desalia presenta la cançó «Vive Ahora» creada per Ignacio Serrano, que representa la filosofia de Ron Barceló, el «viveahorisme», i ja està disponible a Spotify. Aquest tema es presentarà oficialment durant Desalia. Omar Montes i BJones en la nit més màgica de DesaliaLes actuacions es distribuiran en els més de set dies que dura l’experiència, sent la nit de Desalia la principal cita musical. Aquell dia els 1.000 assistents vestiran de blanc i viuran la nit més màgica de Desalia 2022. Omar Montes, que ens ha regalat èxits com «Alocao» o «Solo», amb els quals s’ha convertit en un dels artistes espanyols més escoltats a Spotify, serà un dels artistes principals de la nit de Desalia, en la qual ens atraurà amb la seva fusió de flamenc i música urbana. Natural del país dominicà, un altre artista que passarà per l’escenari de la nit de Desalia serà Chimbala, batejat com un dels reis del gènere Dembow a Llatinoamèrica. L’any passat va realitzar diverses col·laboracions entre les quals destaquen «Loco» amb J Quiles, portant el dominicà al #1 en els Billboard, i la coreografia del qual a Tik Tok es va viralitzar. La jornada comptarà amb grans referents de l’Electro Dance com DJ Nano, amb un dels reis de la nit madrilenya DJ Barce i, per acabar, amb BJones, l’única dona espanyola que punxarà aquest any a Tomorrowland i que farà una parada prèvia a Desalia. I com a colofó, un altre artista assidu del main stage de Tomorrowland sorprendrà els 1.000 assistents. Perreo fins a terra amb RVFV, Henry Méndez i Lennis RodríguezUn altre dels plats forts serà la festa temàtica de la Nit de Perreo, en la qual actuaran artistes internacionals. Des d’Almeria fins a la República Dominicana viatjarà RVFV per revolucionar Desalia. Després de triomfar en molts dels grans festivals i sales del panorama nacional, RFVF s’ha convertit en un veritable fenomen musical. La jove promesa de tan sols 21 anys compta amb diversos èxits a la seva esquena, col·laborant amb artistes de la talla d’Omar Montes o Lola Índigo. Nascut a Santo Domingo (República Dominicana), Henry Méndez torna als seus orígens perquè tots els assistents perreen amb els seus èxits internacionals com «Noche de Estrellas» o «Mi Reina». Com també ho farà la dominicana, Lennis Rodríguez, qui posarà a ballar els 1.000 convidats amb el seu gran tema «Diablita» o «Te Sale». En una de les seves entrevistes el mes d’abril passat assegurava que posaria Espanya a «perrear de aquí a verano»… Desalia serà la primera parada del seu viatge estiuenc del perreo.