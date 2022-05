El periodista Josep Guardiola capitaneja l’equip radiofònic que seguirà el camí del Bàsquet Girona cap a l’ascens a la lliga ACB. L’emissora IQuart FM (101.0 FM) i Radioesports.cat emetran tots els partits de la primera eliminatòria de play off, tant a casa com a fora, i també la final a quatre si l’equip s’hi classifica. El Girona arrenca aquest vespre la fase de play-off de la LEB Or enfrontant-se al Leyma Corunya, un dels combinats més potents de la competició. Dissabte a les 19 h, també en directe per l’emissora gironina i des de Fontajau, l’equip disputarà el segon partit. Dijous vinent l’eliminatòria es desplaçarà fins a la ciutat de La Corunya.