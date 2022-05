El programa El documental del 33 estrena aquesta nit, a partir de les 22.40 h, Totes les criatures, una producció d’Elsabeth Produccions amb la col·laboració de TV3. Dirigit per Xavier Puig, el documental explica com, a partir de l’encàrrec d’un grup de veïns de Saurí perquè pinti les parets de l’església romànica del poble, el pintor Santi Moix inicia un viatge de retorn als seus orígens. Un viatge en què col·lisionen dos mons: Nova York i Saurí, un poble de dotze habitants, castigat pel despoblament rural, però que es resisteix a desaparèixer.

Segons informa la CCMA en un comunicat, l’obra de Santi Moix a Saurí és un treball que gira entorn «a la recerca de la fe i a una consagració al déu que habita en totes les coses». Al llarg d’aquest periple, que durarà 4 anys, es descobreix «la fascinant història» que s’amaga darrere la identitat múltiple d’un dels artistes més rellevants de l’art contemporani català. El film vol ser també el retrat d’un territori: la vall d’Àssua, al cor del Pirineu Occidental, «marcada a parts iguals per la bellesa rotunda del seu paisatge natural i per les contradiccions del capitalisme del segle XXI. Un sistema que no troba la manera de conjugar aquest paisatge amb la possibilitat d’habitar-lo i treure’n profit», afegeix el comunicat.