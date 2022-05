Quan els Mossos encara ho investiguen com un possible robatori violent, els alerten que hi ha una segona víctima en un altre pis de Mataró. Han passat només 5 dies, i aquesta dona té el doble de ferides que la primera. La violència desfermada i el poc temps que ha passat entre els dos crims posa els investigadors en màxima alerta, convençuts que hi haurà un tercer assassinat a Mataró, i que serà imminent. El rellotge corre i els policies estan molt preocupats. Aquest és el punt de partida del primer lliurament de l’episodi dedicat al cas de la iaia Anita, que aquesta nit estrena el programa Crims de TV3. El desenllaç es podrà veure en una setmana.