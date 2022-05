Mercedes Milá torna aquesta nit, a les 22.30 h, al canal #0 de Movistar + amb Milá vs. Milá per tornar a entrevistar sis personatges destacats de la societat en la segona temporada del programa. Mario Vargas Llosa, Pedro J. Ramírez, Ana Belén, Maribel Verdú, Miguel Ríos i Imanol Arias s’asseuran a conversar amb calma i a reviure les entrevistes passades amb Mercedes Milá. En aquestes noves entregues, segons assenyala la plataforma, els espectadors podran veure «com ha canviat la seva manera de viure, de pensar i com tots han evolucionat personalment i professionalment».

La periodista catalanatornarà a preguntar i repreguntar i també escoltarà des de la complicitat que fa el retrobament del passat compartit i el pas del temps. A més, mitjançant aquestes converses, també es podrà entendre com ha evolucionat la societat de fa tres dècades a l’actual. Cada programa estarà disponible al servei sota demanda de Movistar Plus+. També estan disponibles sota demanda els programes de la primera temporada amb José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Ramoncín i Joan Manuel Serrat com a convidats. Milá vs. Milá és una producció original de Movistar Plus+ en col·laboració amb Zanskar Producciones.