Movistar va anunciar ahir el seu nou projecte amb Ana R. Costa, creadora amb Paco León d’Arde Madrid. La sèrie porta per títol Fácil i tracta sobre quatre dones amb diversitat funcional que volen viure juntes a un pis de Barcelona. En paraules de la mateixa plataforma, Fácil és «una sèrie directa, divertida, emotiva, on tothom vol fer-ho bé, però ningú té clar com es fan les coses bé». La sèrie està protagonitzada per Natalia de Molina (Vivir es fácil con los ojos cerrados), Anna Castillo (El Olivo) i les debutants Anna Marchessi i la còmica i actriu Coria Castillo. El repartiment es completa amb Bruna Cusí, Martí Cordero, Eloi Costa i Ágata Roca entre d’altres.