Amaia Romero va acudir aquest dimarts al plató d’’El hormiguero’ per promocionar el seu últim treball: ‘Cuando no sé quién soy’. El nou àlbum de la cantant inclou el tema ‘La canción que no quiero cantarte’, un tema en el qual col·labora amb Aitana i el videoclip del qual es va estrenar fa tan sols unes setmanes. Un vídeo que, a més, podria haver tingut un resultat molt diferent del definitiu, tal com va revelar ahir la cantant.

Durant la seva conversa amb Pablo Motos, la intèrpret va explicar que va ser «impossible» quadrar la seva agenda amb la d’Aitana perquè totes dues poguessin aparèixer al videoclip. No obstant, va admetre que van posar sobre la taula «diverses idees» creatives: «Volíem utilitzar Carlota Corredera i María Patiño fent de nosaltres en un futur. Hauria sigut bastant guai». El programa va mostrar en pantalla una de comparativa d’Amaia amb Carlota Corredera i una altra d’Aitana amb María Patiño per mostrar la «semblança» entre elles. «És que ens assemblem. Està molt pensat, podria ser perfectament», va reconèixer Amaia, que també va revelar una altra de les idees que van estudiar: «Vam pensar a posar una doble d’Aitana i, quan sortís el videoclip, mai dir que era una de doble. Hi ha una actriu que es diu Lucía Ramos i és igual». ❤️❤️❤️ https://t.co/qTzTusx0tR — Maria patiño (@maria_patino) 31 de mayo de 2022 A causa de l’enrenou que es va generar a les xarxes socials després de la visita d’Amaia a ‘El hormiguero’, les mateixes presentadores de Telecinco van reaccionar al que havia dit a l’entrevista. «Si tu em dius vine...», va escriure Corredera en el seu compte de Twitter esmentant l’artista. Patiño, per la seva part, va compartir el vídeo a la mateixa xarxa social al costat de diversos cors vermells, donant a entendre que la proposta no li sembla mala idea. Si tú me dices ven… @amaiaromero 💕💜 #AmaiaEH pic.twitter.com/zfGmv876r5 — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) 31 de mayo de 2022