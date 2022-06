El Deseo (productora fundada per Pedro Almodóvar i el seu germà Agustín) i Paramount han anunciat l’inici del rodatge de Mentiras pasajeras, una nova sèrie original que estarà protagonitzada per Elena Anaya, Hugo Silva, Pilar Castro i Quim Gutiérrez. Aquesta serà una de les primeres sèries de la productora d’Almodóvar, que ja va presentar el 2006 Mujeres, creada per Félix Sabroso i Dunia Ayaso per a La 2 de Televisió Espanyola.

Mentiras pasajeras ha estat creada per Nerea Castro i Pol Cortecans i és una comèdia de vuit episodis que relata la història de Lucía (Elena Anaya), una executiva d’una important companyia d’alta tecnologia en tractaments estètics que ha lluitat per allunyar-se tot el possible del seu origen humil. Just el dia que per fi havia de rebre un ascens més que merescut, és acusada d’espionatge industrial i acomiadada de l’empresa. La sèrie estarà produïda per VIS (Paramount) i El Deseo, productores que han confirmat que Susi Sánchez, Maria Botto, Maria León, Pedro Casablanc i Julián López també formaran part de l’elenc.