Divendres passat es va saber que Luis Lorenzo estava sent investigat junt amb la seva dona, Arancha Palomino, per la mort de la tieta d’ella. La parella s’ha situat durant dies en el focus mediàtic per un possible intent d’enverinament i, durant el matí de dijous, la dona de l’actor ha concedit una entrevista a Telecinco per explicar com està sent aquesta setmana.

A través d’una connexió per videotrucada amb ‘El Programa de Ana Rosa’, la convidada ha volgut defensar la seva innocència: «No puc continuar sentint més mentides i necessito dir la veritat». Patricia Pardo ha volgut aclarir que hi ha indicis d’intent d’assassinat: «L’informe és bastant concloent, hi ha dos metalls pesants; el nivell de cadmi és 200 vegades superior al normal i el de manganès és 20 superior». Arantxa ha recalcat que ni ella ni el seu marit tenen res a veure amb la mort de la seva tieta: «Estem sent investigats, a mi no se m’ha notificat cap tipus d’interlocutòria ni d’acusació per enverinament». «No tinc res a ocultar. Puc aportar i acreditar les atencions mèdiques que ha tingut la meva tieta, assegurar des d’aquí que en cap moment se li ha subministrat cap tipus de substància més enllà dels tractaments mèdics planificats», expressa volent demostrar que té proves al seu favor. Abans d’acomiadar-se, Palomino ha recalcat que la seva intenció és col·laborar amb la justícia perquè es resolgui el cas: «Et puc assegurar que la meva tieta no ha sigut enverinada i que això no ha causat la mort, som els primers interessats, col·laborarem amb la justícia per aportar totes les proves necessàries».