Filmin estrena demà el thriller històric The Royal Game, que adapta l’última i més popular novel·la de l’austríac Stefan Zweig. Dirigida per Philipp Stölzl (El Médico), la pel·lícula nominada a 7 premis del Cinema Alemany situa la seva trama a la Viena de finals dels anys 30 per descobrir el període de màxim apogeu del nazisme. Josef Bartok (Oliver Masucci), sap que està en greu perill quan els nazis s’annexionen a Àustria. Quan intenta escapar del país, és detingut per la Gestapo i coaccionat per col·laborar. Aïllat, la soledat comença a fer efecte fins que aconsegueix robar un llibre d’escacs, que serà el seu punt de suport per mantenir-se assenyat i convertir la resistència en un joc.