El programa 'Viva la Vida' ha aconseguit fer-se un forat a la programació de Telecinco. El que va néixer sent un espai anomenat “Que tiempo tan feliz” en el qual María Teresa Campos recordava cada setmana la vida i miracles d'algú famós ha acabat convertint-se en aquesta última i nova etapa en un programa més del cor de la principal cadena de Mediaset España. Però el camí ha estat llarg fins aquí.

El que sembla que tenien clar a Mediaset una vegada que es va complir el contracte de María Teresa Campos per als caps de setmana, és que volien ampliar el públic a gent més jove i, alhora, aconseguir un programa que completés a Salvame o a Socialité i que pogués generar polèmiques, parlar dels reality de la casa i a més fer famosa a gent perquè participés en aquesta mena de programes i després els seus companys tinguessin alguna cosa de què parlar.

Després d'anys d'exclusives, polèmics acomiadaments i molts, molts temes del cor, el programa d'Emma García arriba a la seva fi. La cadena de Mediaset ha pres la decisió de cancel·lar 'Viva la vida' de manera definitiva en les pròximes setmanes, segons la informació a la qual ha tingut accés YOTELE, el portal televisiu de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La informació era confusa els primers minuts, ja que diverses fonts asseguraven en un primer moment que només es tractava d'una cancel·lació temporal durant el mes d'agost.

No obstant això, aquest portal ha pogut confirmar que el programa presentat per Emma García s'acomiadarà per sempre de l'audiència de Telecinco l'última setmana de juliol.

Mediaset té previst posar en marxa un nou espai de producció pròpia amb una de les seves productores participades, encara que es desconeix si el llançarà a l'agost o esperarà al mes de setembre.

D'aquesta manera, 'Viva la vida' tancarà en els caps de setmana de Telecinco després de més de 5 anys d'emissions amb dues etapes molt significatives. El format va començar emetre's el mes de maig de l'any 2017 amb Toñi Moreno com a presentadora. L'octubre del 2018, la direcció de Mediaset posar al capdavant del magazín a Emma García, que abandonava 'Mujeres y hombres i viceversa', programa que va passar a presentar la presentadora andalusa en els matins de Quatre.