La carrera cap a Eurovisió no ha sigut fàcil per a <strong>Chanel Terrero</strong>. I no parlem només del dur entrenament a què es va haver de sotmetre a fi d’estar en plena forma per donar la seva millor versió amb el seu ‘SloMo’. Però ara, per a l’alegria dels seus seguidors i d’aquells detractors que després van haver d’admetre (o no) que s’havien equivocat amb ella i que no tenia cap culpa del que va passar al Benidorm Fest, ja és tota una estrella. L’última novetat, ja té el seu personatge d’‘Els Simpson’.

El petit homenatge groc l’hi fet David Melero, que és dissenyador gràfic i que treballa amb mitjans audiovisuals i amb Eurovisió, com explica en el seu perfil de Twitter. El dissenyador ha elaborat un muntatge en el qual es veu la cantant amb el Hommer a la casa dels Simpson, que fa una acció que a ella li recorda la seva gran actuació a Torí. La resposta de Chanel no s’ha deixat esperar. «Però... ¿i aquesta fantasia?», va dir al compartir-ho en el seu compte de Twitter. PERO..¿Y ESTA FANTASÍA? 🥰😂 https://t.co/3Bphxit2fw — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) 1 de junio de 2022 Aquesta no és la primera vegada que l’eurovisiva ‘participa’ en una sèrie famosa, perquè el 14 de maig, dia de la seva actuació a Eurovisió, Netflix li va dedicar una elaborada promo en la qual se la veia en el paper d’un dels jugadors de la famosa ficció coreana amb altres cantants com Melody, Xuso Jones, Sonia, Marta Sango, Mireia i Raúl, que fa una picada d’ullet al festival de la cançó. També hi apareixen professionals del Benidorm Fest, com Inés Hernand, una de les presentadores, i la qüestionada Miryam Benedited, membre del jurat. I allà (compte, espòiler), no queda tercera, sinó que és la guanyadora. Una petita joieta que val la pena veure., A lo largo de los años, muchos concursantes se quedaron a las puertas de #Eurovisión y solo una estaba ready para pasarse el juego. pic.twitter.com/Qjw5ja1wa2 — Netflix España (@NetflixES) 14 de mayo de 2022