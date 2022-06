RTVE Catalunya ha començat el rodatge de la segona temporada de La recepta perduda. L’actriu Sílvia Abril torna a agafar la bicicleta per voltar per Catalunya i rescatar de l’oblit les receptes que han donat identitat als pobles catalans. Els rodatges de la segona temporada, que van arrencar la setmana passada a Caldes de Montbui, passaran per les localitats de l’Ametlla de Mar, Girona, Tossa de Mar, Alcarràs i el barri de la Barceloneta, entre altres, on Sílvia Abril aprendrà a cuinar àpats tan tradicionals com els fideus a la cassola, el cim i tomba, els cargols a la llauna, el xuixo i el butxi de tonyina. Els nous lliuraments s’estrenaran durant el darrer trimestre de l’any.