TV3 treballa en un nou format d’entreteniment per als dissabtes a la nit, a partir de la pròxima temporada de tardor. Un nou programa que substituirà el FAQS i que presentarà Ricard Ustrell, fins ara presentador de Planta Baixa i qui havia presentat anteriorment el FAQS, segons han confirmat fonts de la CCMA a l’ACN. El nou programa serà un talk show en directe, amb entrevistes i convidats no habituals, públic al plató, una banda musical i una forta vessant adreçada al consum digital. El nou format ocuparà la franja dels dissabtes a la nit que actualment lidera el programa Preguntes freqüents, i ho farà amb «una aposta marcadament omnicanal».

El FAQS te una quota mitjana del 13.1% aquesta temporada i 788.000 espectadors d’audiència acumulada cada dissabte. En aquesta temporada, més de 3,5 milions d’espectadors han connectat amb l’espai i en audiències digitals, el programa presentat per Cristina Puig ha tingut una mitjana mensual de 65.000 usuaris únics i 144.000 reproduccions en directe i a la carta. Com ja es va anunciar anteriorment, el magazín matinal de TV3 Planta Baixa, presentat fins ara per Ricard Ustrell, passarà a emetre’s a la tarda. Al seu torn, l’espai que actualment s’emet a la tarda, el Tot es mou, presentat per Helena Garcia Melero, es traslladarà a la franja matinal.