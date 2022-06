La carrera cap a Eurovisió no ha estat fàcil per a Chanel Terrero. I no parlem només del dur entrenament a què va haver de sotmetre’s a fi d’estar en plena forma per donar el millor amb el seu SloMo, que va passar per una dieta estricta i carreres a la cinta amb talons. Però ara, per alegria dels seus seguidors i d’aquells detractors que després van haver d’admetre (o no) que s’hi havien equivocat i que no tenia cap culpa del que va passar al Benidorm Fest, ara ja és tota una estrella. L’estrella de moda. L’última novetat és que ja té el seu personatge de l’univers de la veterana sèrie animada Los Simpson.

El petit homenatge groc li ha fet David Melero, un dissenyador gràfic que treballa amb mitjans audiovisuals i amb Eurovisió, com explica al seu perfil de Twitter. Melero ha elaborat un muntatge en què es veu la cantant amb Homer a la casa dels Simpson, que realitza una acció que li recorda la seva gran actuació a Torí. La resposta de Chanel no s’ha deixat esperar. «Però... i aquesta fantasia?», ha dit en compartir-ho al compte de Twitter. Aquesta no és la primera vegada que la catalana «participa» en una famosa sèrie, perquè el 14 de maig, dia de la seva actuació a Eurovisió, Netflix va llançar una promoció en què se la veia en el paper d’un dels jugadors de la sèrie El juego del calamar.