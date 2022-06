Filmin ha arribat a un acord amb TrustNordisk per estrenar a Espanya la trilogia The Kingdom, la cèlebre sèrie que Lars Von Trier va crear als anys 90 i que, 25 anys després del seu final, estrenarà la seva tercera temporada la tardor vinent. Segons ha informat la plataforma catalana, les dues primeres temporades de The Kingdom, protagonitzada per Lars Mikkelsen i Tuva Novotny, han estat remasteritzades per oferir «la millor experiència audiovisual als espectadors que vulguin descobrir o rememorar una sèrie que s’ambienta en un modern i laberíntic hospital situat en un antic pantà, i que barreja gèneres i tons de manera apassionant».