<strong>Iker Jiménez</strong> va sorprendre en una de les últimes entregues de ‘Cuarto Milenio’ amb un assumpte que mai havia revelat sobre el programa. El presentador va revelar que va estar a punt de no renovar el format quan estava triomfant en els inicis de Cuatro cap a l’any 2005, època en qual la cadena encara no pertanyia a Mediaset.

Aquesta decisió de donar per tancat el format la va tenir el futbol, una de les principals aficions d’Iker Jiménez: «Porto des dels 8 anys jugant i veient-lo. Mai he sigut cap portent ni de bon tros, però sí que he sabut disfrutar de cada partit que he fet en la meva vida».

«En aquell moment, Daniel Gavela, la nostra estimada i recordada Elena Sánchez i Leonardo Baltanás deien: ‘¿Què passa? ¿Hi ha cap problema? El programa és un èxit, estem arrencant, és el vostre somni fer aquestes coses...’ I els vaig dir: ‘Ja, però tinc un problema, i el problema és que porto molts anys jugant amb els meus amics els dilluns, i els dilluns gravem».

Finalment, tal com va explicar el presentador, la productora de ‘Cuarto Milenio’ en aquella època va decidir canviar el dia de gravació, però l’esmentada circumstància va arribar a repercutir-li a nivell de salut: «Havia iniciat un viatge en el qual estava mig malalt, no era ni jo».

«En aquell moment, el futbol entre amics era el més important del món, més que la tele. Jo estava insuportable perquè no podia fer el que més m’agradava i fins i tot ho notava físicament», va continuar explicant el presentador de ‘Cuarto Milenio’.