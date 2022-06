L’actor Alberto San Juan protagonitzarà la sèrie sobre la vida de Cristóbal Balenciaga que ja roda Disney+. Segons ha anunciat la plataforma en un comunicat, la ficció, que té com a títol provisional Balenciaga, ja ha començat el seu rodatge en diverses localitzacions d’Espanya i França. Jose Mari Goenaga, Jon Garaño i Aitor Arregi, creadors de Handia i La trinchera infinita seran els encarregats de dirigir aquesta sèrie que recrea la vida i el llegat del creador espanyol amb San Juan, guanyador del premi Goya en dues ocasions, el 2008 al millor actor protagonista per Bajo las estrellas i el 2021 al millor actor de repartiment per Sentimental.