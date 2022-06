A l’actriu Iman Vellani (Ontario, 2002), la notícia que es convertiria en Ms. Marvel, àlies de Kamala Khan, primera superheroïna musulmana de Marvel, li va arribar l’últim dia d’institut, a falta de la festa de graduació que no va tenir a causa de la covid 19. Igual que el seu personatge a la sèrie que Disney + estrena avui, abans que estrella en va ser fan: d’adolescent, devorava els còmics sobre Kamala Khan, la fantasiosa jove d’origen pakistanès que viu a Nova Jersey, és gamer i amant dels superherois i, sobretot, de la seva idolatrada Capitana Marvel. Brie Larsson, l’actriu que interpreta la Capitana Marvel, es va convertir en la mentora de Bellani també a la vida real quan va obtenir el paper, i li va explicar per FaceTime què suposava entrar a l’univers Marvel.

El repte més gran de Vellani és imprimir caràcter a Kamala Khan, que com a personatge de còmic no té una història gaire llarga: va aparèixer per primera vegada a Captain Marvel #14, l’agost de 2013, i menys d’un any després ja va protagonitzar la seva pròpia saga. El personatge es va gestar durant una xerrada entre els llavors editors de Marvel Sana Amanat i Stephen Wacker en què ella li explicava anècdotes sobre què suposava créixer com una nord-americana musulmana. Van arribar a la conclusió que faltava diversitat entre els superherois, eren divertides i valia la pena retratar-les.

Tot i que Iman Vellani ja ha hagut d’afrontar crítiques sobre el fet que Ms. Marvel és massa woke i només existeix per complir quotes, el cert és que la jove, de 19 anys, va créixer en el multicultural Canadà sense prestar gaire atenció als seus orígens. Segons va explicar a ‘Esquire’, va néixer al Pakistan però amb només un any va abandonar el país i al Canadà no hi va tenir cap amic ni musulmà ni pakistanès. Fins que va agafar el personatge de Ms. Marvel: Sana Amanat, la cocreadora, es va convertir en una espècie de «germana gran» per a ella. Durant el rodatge, va conviure amb actors indis i pakistanesos, també amb professionals d’aquestes nacionalitats que treballaven darrere de les càmeres, i va reconnectar amb les seves arrels. Igual que a la pel·lícula, rodar ‘Ms. Marvel’ va suposar per a Vellani un procés d’autodescobriment.