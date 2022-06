Xesc Barceló, mític guionista català que va treballar en famosos programes de la primera etapa de TV-3, va morir dilluns a Barcelona, als 79 anys. També escriptor i director, Barceló va participar en projectes infantils i juvenils de la televisió autonòmica catalana com el Club Super 3, Oh Bongònia i el concurs Matraca no!, així com al primer programa infantil en català, Terra d’escudella (TVE). Barceló, referent per a diverses generacions de guionistes catalans, també va escriure per a sèries com Quitxalla, Plats Bruts, La terra i la cendra, Mecanoscrit del segon origen, Arnau, El joc de viure i Laura i Sitges, un dels primers culebrons de TV-3.