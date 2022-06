L’Acadèmia de Hollywood, institució que lliura anualment els premis Óscar, ha nomenat com a nou conseller delegat (CEO) Bill Kramer, que fins ara era el director del nou museu dedicat al cinema que l’organització va inaugurar la tardor passada a Los Angeles. Kramer prendrà el relleu de Dawn Hudson, una dona que ha liderat l’Acadèmia durant més d’una dècada en què ha renovat els premis més populars del cinema i ha ampliat els seus integrants fins als 10.000 membres, tots ells amb capacitat de vot als Óscar.

Per la seva banda, el nou conseller delegat va ser l’encarregat de reunir els més de 380 milions de dòlars que l’Acadèmia de Hollywood va necessitar per finançar el museu, que acaba d’estrenar, que ocupa un imponent edifici dissenyat per l’arquitecte Renzo Piano al centre de Los Angeles.

La institució destaca que en menys de sis mesos, el centre -conegut com a Museu dels Óscar, en espanyol, o Academy Museum, en anglès- s’ha convertit en una parada obligatòria per als turistes en rebre més de mig milió de visitants en sis mesos.