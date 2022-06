En els temps que corren, amb la quantitat de finestres en què es pot estrenar una sèrie, la cancel·lació d’una ficció en una cadena o una plataforma no ha de suposar forçosament el final definitiu de la ficció. A Espanya tenim un exemple recent, com La casa de papel, que va tenir una nova vida a Netflix després que finalitzés la seva segona temporada a Antena 3. Una cosa semblant espera aconseguir l’equip de Raised by wolves, la sèrie de ciència ficció produïda per Ridley Scott. Després de dues temporades, segons va avançar Deadline, HBO Max no es planteja nous episodis de la ficció creada per Aaron Guzikowski. Però els fans ja s’estan mobilitzant a les xarxes socials per salvar la producció.

L’actor Abubakar Salim, un dels protagonistes de Raised by wolves, va donar la veu d’alarma a Twitter. «Crido a l’acció. No és sorprenent, especialment després de les notícies de les fusions i el que està succeint a Warner, que moltes sèries no acabin les seves històries. Per desgràcia, una de les sèries és Raised by Wolves», va anunciar. Tot i que l’intèrpret reconeixia que «encara no s’ha anunciat res públicament» respecte a la cancel·lació, hi havia una raó al darrere. «Una important. Una que sóc aquí per compartir amb vosaltres ara. Hi ha esperança. Estem en una posició única: tenim una història completament desenvolupada i planificada, un gran equip de producció darrere nostre, una gran recepció per part de crítics i el més important, una base de fans que és tan forta a nivell internacional», va revelar.

I va continuar reclamant ajuda als fans: «La raó per la qual no s’ha anunciat la cancel·lació és perquè encara hi ha la possibilitat que la història continuï i acabi en una nova llar. Aquí és on tots vosaltres entreu. Ara mateix, Scott Free i els creatius estan pressionant perquè la sèrie continuï a altres llocs, compartint la recepció i l’impuls de la sèrie amb altres narradors. No es pot negar que estem en un moment en què el poder de la veu d’una comunitat pot generar canvis».