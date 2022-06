La plataforma HBO ha decidit finalment no continuar amb el projecte de ficció Demimonde, la nova sèrie de ciència ficció creada per J. J. Abrams (Lost). Segons informa el portal especialitzat TV Line, el projecte es va plantejar per primera vegada el 2018, però encara no havia aconseguit el vist-i-plau de la companyia, atès que el director executiu de Warner Bros Discovery, empresa matriu d’HBO, no estava conforme amb els resultats de l’acord que va signar amb la productora de J. J. Abrams, Bad Robot. Un altre dels problemes per donar llum verda al projecte era l’alt pressupost que es demanava per rodar Demimonde, que rondava els 200 milions de dòlars.