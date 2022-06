Mediaset España amplia el compromís professional amb Joaquín Prat. El grup audiovisual ha signat amb el presentador d’AR i Cuatro al día la renovació del contracte de llarga durada, segons informa el mateix grup. D’aquesta manera, Prat continuarà sent una de les cares més destacades del planter de presentadors de Mediaset, companyia en qual fa més de 13 anys que treballa. El comunicador va iniciar la seva trajectòria professional a Mediaset com a copresentador d’El Programa de Ana Rosa, espai on actualment condueix la Mesa del Corazón, encara que prèviament havia presentat Visto y oído a Cuatro l’any 2008.