Filmin va incorporar divendres al seu catàleg el documental We Were Once Kids, dirigit per l’australià Eddie Martin. Millor Muntatge al Festival de Tribeca, i seleccionat en l’última edició del festival Americana de Barcelona, la producció recupera alguns dels actors no professionals de Kids, l’obra de culte escrita per Harmony Korine i dirigida per Larry Clark el 1995. El moment de fama i esplendor va ser «una mica brutal», segons descriure la plataforma en un comunicat, per a uns adolescents que pràcticament vivien al carrer; alguns van saber tirar endavant però d’altres no.

Al director Eddie Martin, Kids no li va impactar al seu moment tant com a altres persones. No obstant això, després de conèixer Hamilton Harris (Hamilton a la pel·lícula) i escoltar la seva història, es va veure temptat a dur a terme aquest projecte que es pregunta obertament si Harmony Korine (que el 1995 només tenia 19 anys) i Larry Clark es van aprofitar d’aquells joves que vivien envoltats de misèria, però que havien trobat a la seva comunitat de skaters una família funcional on aixoplugar-se. En aquella època a Nova York la cocaïna, el crac, la sida i la pobresa feien estralls. «L’ambient era hostil, com en una zona de guerra», recorda el director, que afirma que els xavals es van sentir abandonats per l’equip de la pel·lícula poc després de l’estrena. Un fet sobre el qual Harmony Korine, 25 anys després, segueix sense voler abordar. Les grans absents d’aquest documental són Chloe Sevigny i Rosario Dawson, les dues actrius a les quals Kids va convertir en estrelles. Però, segons recorda la plataforma, Chloe i Rosario no pertanyien al grup d’amics, les van portar de fora. Heidi Young i Priscilla, que també apareixien a la pel·lícula, sí que eren part de la colla, però es van negar a protagonitzar el film perquè no se sentien representades pels personatges femenins que havien creat Korine i Clark. Pel director, el documental va molt més enllà de Korine i Clark. És, en darrera instància, «una història humana i un conte amb moralitat».