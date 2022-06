Cuatro ha decidit llançar a les portes de l’estiu un nou format docureality. Es tracta de Mi gran boda Gipsy, un spin off de Los Gipsy Kings protagonitzat per Rebeca Jiménez i la seva parella José. Com ja va passar a El embarazo de la Rebe, la gitana tornarà a ser protagonista absoluta d’un reality, en aquesta ocasió gràcies al casament. El programa que va sorgir a principis de 2021 s’estrena a la cadena de Mediaset España avui a les 22.45 h. Tot i que es va arribar a anunciar durant l’estiu de l’any passat per estrenar-se durant la tardor, no ha estat fins ara quan el grup ha decidit treure a la llum aquesta aposta.

En el primer avenç del nou docureality, es va poder veure Rebeca amb els seus wedding planners i el seu futur marit, juntament amb molta gent coneguda del seu entorn que s’ha volgut implicar en l’esdeveniment nupcial. La relació entre Rebeca i José va començar de forma telemàtica, fins que ell va viatjar de Canàries a Plasencia per conèixer-la. Després d’una sèrie de problemes, tots dos van decidir escapar-se junts, per tornar temps després com a marit i esposa. Al llarg del programa, els espectadors podran veure com es prepara una autèntica boda gitana, amb dues famílies unint esforços i alegria i, per descomptat, ballant.