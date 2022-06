Telecinco emet aquesta nit, a les 21:55 hores, una nova gala de ‘Supervivientes 2022: Tierra de nadie’. En aquesta ocasió, la quarta cerimònia de salvació, que suposarà que un dels quatre nominats –Anuar Beno, Kiko Matamoros, Mariana Rodríguez i Yulen Pereira–, abandoni la llista de nominats, centrarà part de l’atenció de la setena gala.

A més, els concursants disputaran la semifinal del joc del líder formant part d’una exigent prova plena d’obstacles. Els millors lluitaran a la gala de dijous per encapçalar el grup unificat de supervivents.

D’altra banda, Tania, sisena expulsada de ‘Supervivientes 2022’, analitzarà l’aventura viscuda als Cayos Cochinos en una entrevista al plató del concurs.

Finalment, el programa també abordarà l’última hora de la convivència amb una àmplia selecció d’imatges, que inclourà material inèdit de la situació anímica que travessa Anuar Beno després de no aconseguir la recompensa a la gala d’ahir a la nit; del distanciament cada vegada més gran entre Ignacio de Borbón i Nacho Palau, causat especialment per l’escassetat d’aliment i com això afecta Palau; l’acostament entre Yulen Pereira i Anabel Pantoja, qüestionat per alguns dels seus companys; els últims moments viscuts per Tania Medina i Marta Peñate com a ‘Parásitas’; i la trobada d’Ana Luque i el seu marit, que s’acomiadaran en directe durant la gala.