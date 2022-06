El sindicat UGT de RTVE creu que «Imanol no ha de tornar a RTVE» després de les polèmiques declaracions de l’actor sobre RTVE. Les seves paraules van provocar que la productora de ‘Cuéntame’ hagués d’emetre un comunicat mostrant el seu desacord amb les paraules de l’actor. Amb prou feines unes hores després, el mateix Imanol Arias demanava disculpes en el seu Instagram.

Però per a UGT això no és suficient. Consideren que no pot quedar en un sempre «ho sento, no tornarà a passar, perquè les falsedats que s’han llançat sobre RTVE i tots els seus treballadors i treballadores són massa greus i injustes com per ser superades per unes simples disculpes».

«Per a Imanol Arias és insuportable ser en aquesta cadena. Des d’UGT RTVE no ens podem mantenir immunes a tant dolor i sofriment per part de qui, pel que sembla, no sembla gaire disposat a marxar pel seu propi peu, renunciant als seus més que sucosos emoluments per programa», afegeixen des del sindicat. També consideren que l’actor «no ha de tornar sota cap concepte a treballar per a RTVE» i que hauria de fer-se el necessari a ‘Cuéntame’ per prescindir de l’actor i que «el sofriment d’Imanol Arias no s’allargui ni un segon més».

A més, desmenteixen les xifres respecte al nombre de treballadors que va esmentar l’actor: «no són 9.000, sinó 6.500 persones». I sobre el pressupost, apunta que és de 1.200 milions i no de 1.700 milions. A més, revelen que l’actor cobra 47.000 euros per cada capítol de ‘Cuéntame’, cosa que suposa uns 900.000 euros per una temporada completa de la sèrie. «Deu ser trist que un actor que cobra 47.000 euros per episodi al·lucinar amb aquest malbaratament de pasta entre tan nombrós exèrcit de la vagància, tant que ‘se li’n va anar l’olla’ i va haver d’anar als mitjans per alleujar-se en un exabrupte que ell mateix qualifica ara, després del públic enuig de la productora, de ‘sobreescalfament verborreic’.

UGT també qualifica com a «immens i incommensurable» el mal que s’ha fet a RTVE i creuen que «cal tallar d’arrel la relació de RTVE amb Imanol Arias». A més, el qualifiquen de «desagraït» i recorden que arrossega «gravíssims problemes fiscals»: «El que veiem és un actor que es va fer i es va forjar en i gràcies a aquesta casa, a la qual l’hi deu tot, i que ara vomita un munt d’escombraries sobre ella. Un actor amb gravíssims problemes fiscals, amb tremendes irregularitats en les seves obligacions amb «el públic», i que hauria d’ocupar-se de donar explicacions a la societat en lloc de llançar fems sobre ella. I veiem també un senyor massa ben pagat, indecentment ben pagat «pel públic« i que, en el seu infinit desagraïment, s’ha emportat suposadament la pasta on fes falta amb tal d’eludir el seu cost fiscal».

El comunicat acaba amb una declaració d’intencions i una petició: «Faci’s el que s’hagi de fer, però la CRTVE no pot seguir ni un minut més amb qui falseja tant la realitat en el seu perjudici. I tampoc amb qui manifesta tan obertament el seu rebuig del públic, ja que espera «no tornar en molt temps a res públic». Que així sigui, que se’n vagi JA i que no torni MAI».