TV-3 està ja preparant-se de cara a la nova temporada i segueix amb el ball de presentadors per al setembre. La marxa de Lídia Heredia a Washington com a corresponsal als EUA i el trasllat de Ricard Ustrell als dissabtes a la nit, amb la desaparició del ‘FAQS’, han deixat forats en dos dels programes insígnia de la cadena catalana, ‘Els matins’ i ‘Planta baixa’, però també ha provocat que TV-3 es plantegi canviar d’horari alguns d’aquests espais.

La franja matinal continuarà liderada per ‘Els matins’, del qual ara es farà càrrec Ariadna Oltra. La periodista ja havia presentat el magazín matinal en anteriors etapes i els últims anys havia estat al capdavant del ‘Telenotícies matí’. A partir del setembre, el programa tornarà amb un format renovat, combinant la informació i l’anàlisi i prenent el pols de l’actualitat matinal en directe.

La tornada d’Agnès Marquès

A continuació agafarà el relleu ‘Tot es mou’, que deixarà les tardes per ocupar la franja horària que tenia fins ara el ‘Planta baixa’. El magazín estrenarà grafisme i disposarà d’un plató nou, que alternarà sortides per Catalunya per poder oferir tant actualitat com entreteniment. El que no canviarà és la presentadora, que continuarà sent Helena Garcia Melero.

Després de la telenovel·la ‘Com si fos ahir’, serà el torn de ‘Planta baixa’. El programa no només canviarà d’horari (dels matins a les tardes), sinó també de presentadora: Agnès Marquès. La periodista torna així a TV-3 després de la seva etapa radiofònica a RAC-1.