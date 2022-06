El programa radiofònic 'Nadie sabe nada', presentat per Andreu Buenafuente i Berto Romero, farà aquest dissabte el salt a la televisió a través de la plataforma HBO Max. En declaracions a l'ACN, Buenafuente afirma que en aquesta nova etapa continuen sent «dos gamberros amics, que ara tenen més mitjans». De fet, els dos presentadors asseguren que el programa és fidel al seu esperit original basat en el «gamberrisme», la improvisació continuada i constant i l'espontaneïtat. Romero creu que el gran repte d'aquest salt de 'Nadie sabe nada' és poder créixer «sense trair el format que és el més important». Així mateix, es mantindran les altres ànimes de 'Nadie sabe nada': un programa de ràdio a la SER, un podcast i una versió per a Youtube.

Després de nou temporades en antena, aquest espai de la Cadena SER farà el salt a la pantalla petita aquest dissabte en format de show. Amb tot, el podcast més escoltat a l'Estat el 2021 i el 2020 segons Spotify conservarà la seva periodicitat setmanal a la ràdio del grup PRISA. Buenafuente admet que és un programa que s'estimen molt i que han fet amb molta estima des de fa nou anys i ha sobreviscut, assenyala, gràcies a l'energia que els hi donava als dos presentadors i per la bona rebuda dels oients. L'humorista diu que ara arrenca una nova etapa del programa amb una explotació millor del vídeo. «La nostra sorpresa va ser que HBO va dir que hi estaven d'acord». Assenyala que a diferència d'altres projectes en els quals un no sap què passarà amb ells ni tampoc si tiraran endavant, en aquest cas «és tot molt fluid, positiu i lluminós».

Romero creu que el gran repte d'aquest salt de 'Nadie sabe nada' és poder créixer «sense trair el format que és el més important. Nosaltres que hem fet molta televisió, sabem que el mecanisme de la televisió es podria acabar menjant l'espontaneïtat i la improvisació, que són la base d'aquest format». Per això, destaca que es tractava de trobar un equilibri i que poguessin créixer sense que el nou format els ofegués. Buenafuente assenyala que en aquesta nova etapa continuen sent «dos gamberros amics que expliquen la seva vida, però ara tenen més mitjans i els posen a disposició d'aquest gamberrisme, d'aquest llenguatge intern que és caòtic i sorprenent». Posa com a exemple que en un dels nous programes va a casa de Berto Romero per ajudar-lo a donar el tomb al seu matalàs. Per ràdio, indica, se sentirà tot igual.

Buenafuente remarca que era molt important que fer el programa per a la televisió no li tragués l'ADN que té de gamberrisme. «Hem vetllat molt per això», afirma. Romero creu que el moll de l'os del programa és una conversa entre dos senyors que s'ajuden, que són amics i que parlen de les seves reflexions. «La màgia de 'Nadie sabe nada' és que no t'esperes d'on sortirà la improvisació i això ho agraeix el públic. És inesperat tot el que passarà», afegeix.

Molt diferent que 'Late motiv'

Buenafuente assegura que és molt diferent portar el programa a HBO Max que el programa diari que feia a Movistar+, sobretot la rutina i que en el cas de 'Late motiv' era més prescriptor amb entrevistes i a 'Nadie sabe nada' és més «clown». L'humorista reconeix que és un malalt dels podcasts i creu que són una expressió molt íntima i de veritat del talent de la gent i sense límits del temps.

HBO

Per la seva banda, el director de Producció Original d'HBO Espanya, Miguel Salvat, explica que l'origen de 'Nadie sabe nada' a la plataforma és el canvi d'HBO a HBO Max i el mandat de fer més ampli el tipus de programació. Salvat manifesta que la seva feina és respectar l'esperit del programa. «Estem fent el mateix programa amb més mitjans». Assegura que l'oportunitat de portar 'Nadie sabe nada' a la pantalla no la podien deixar passar sobretot per ells dos, que «són de primera divisió i és un honor». Com destaca Salvat, és el mateix programa que coneix el públic, però amb més mitjans. 'Nadie sabe nada' és una producció d'El Terrat per a HBO Max i es podrà veure a HBO Max Espanya i HBO Max Llatinoamèrica.