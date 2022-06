TV3 ha desgranat nous detalls de la graella de la propera temporada, que aposta per tres periodistes dones al capdavant dels programes diaris. A partir del setembre, Ariadna Oltra presentarà Els matins, mentre que Helena Garcia Melero continuarà al Tot es mou, que canvia de franja i s’emetrà al migdia. A la tarda, després de la sèrie Com si fos ahir, la programació continuarà amb Planta baixa, que canvia d’horari d’emissió i que plantejarà nous registres en un mateix espai, amb elements, continguts i cares noves. La periodista Agnès Marquès torna a TV3 per presentar el programa, que combinarà la seva mirada de l’actualitat amb una nova oferta d’entreteniment.

D’altra banda, tal com la cadena pública ja va anunciar fa unes setmanes, Ricard Ustrell, fins ara presentador de Planta Baixa, es posarà al capdavant d’un nou format d’entreteniment per als dissabtes a la nit que substituirà el FAQS. El nou programa serà un talk show en directe, amb entrevistes i convidats, públic al plató i banda de música en directe.