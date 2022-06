Patrícia Plaja, portaveu del Govern, ha sortit al pas de la polèmica "tan absurda com evitable" que l'ha tingut com a protagonista les darreres hores amb un article d'opinió en què afirma que no es va sentir censurada quan li van recol·locar l'escot durant una entrevista a TV3, per bé que afegeix que la decisió no va ser encertada. La portaveu assegura que la brusa escotada no la feia sentir incòmoda "ni abans ni durant la intervenció". Creu que algú va pensar "erròniament" que sí i que, "amb la millor de les intencions", va intentar arreglar-ho. Però es referma en què la decisió va ser equivocada -i ho constata, diu, la polèmica- i demana aprendre de tot l'episodi a no "normalitzar la pressió estètica" que pateixen "encara avui les dones".

El fet va tenir lloc dimecres durant el programa matinal de TV3. La portaveu del Govern era entrevistada per fer balanç del primer any de l'executiu i durant una pausa, l'equip de realització li va reajustar la brusa, de tal manera que mostrés menys escot. En una piulada posterior, la cadena aclaria que s'havia resolt en directe "una situació que percebíem incòmoda per a l'entrevistada, perquè ella mateixa s'ajustava el top". I subratllava que la realització del programa havia estat "com sempre" i que no hi havia hagut "cap tipus de censura". Polèmica per la censura de l'escot de la portaveu del Govern a TV3 "Se m'ha vist un pit?", afirma Plaja a l'article d'opinió que va preguntar mentre els professionals de vestuari li recol·locaven la brusa. "Se m'han vist els pits?", va tornar a preguntar davant l'absència de respostes. Les presses del directe van fer que les explicacions no arribessin fins més tard, quan la polèmica ja s'havia engegat. Una col·laboradora del mateix programa, la periodista Mayka Navarro, va denunciar minuts després de l'entrevista el que per a ella havia estat un cas de censura, per bé que ara Plaja afirma que no ho va sentir com a tal. Sí demana que de la polèmica se n'aprengui que no es pot "normalitzar la pressió estètica" sobre les dones i que s'ha de "deixar d'opinar de l'escot de la portaveu, i de la que no ho és, si no ens ho han demanat". I afegeix: "Els comentaris no desitjats sobre els nostres cossos, els pits, el pes, la talla dels pantalons, el cul, la panxa, el color de les ungles, el maquillatge massa fort o inexistent ens avergonyeixen, ens incomoden".