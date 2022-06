Mediapro i La Liga han arribat a un acord per renovar els drets de Primera Divisió (Liga Santander). D’aquesta manera, el grup de Jaume Roures podrà continuar retransmetent un partit en obert per jornada de la màxima competició masculina de futbol a Espanya. Els lots exclouen qualsevol enfrontament que involucri Real Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid i València CF, Real Betis, Real Sociedad i Villarreal. Tanmateix, segons el portal Mundoplus.tv, el concurs pels drets audiovisuals dels partits de Segona Divisió (Liga Smartbank) ha quedat desert, per la qual cosa, a partir de la temporada vinent, els aficionats es quedaran sense poder gaudir de cap dels partits en obert.