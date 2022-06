RTVE ha confirmat la seva presència en la manifestació de l'Orgull LGBTIQ+ de Madrid amb Chanel com a gran protagonista. La corporació pública emetrà per primera vegada la desfilada del pròxim 9 de juliol i comptarà amb una carrossa dedicada a Eurovisió i el Benidorm Fest després de l'èxit i impacte collit per tots dos programes enguany. Els responsables de la pública han assegurat també que durant tota la setmana hi haurà una programació especial a La 2, RNE i a RTVE Play. D'aquesta manera, RTVE reforça el seu compromís amb la defensa de la igualtat de drets i la visibilització de la diversitat sexual i de gènere.

La manifestació és el gran acte de la setmana de l'Orgull a la capital. Nombroses carrosses de diferents empreses, associacions o agrupacions recorren la ciutat des de les 19.00 per a defensar els drets i la igualtat del col·lectiu. Enguany torna en gran després de l'aturada ocasionada pel coronavirus, pel qual no s'ha celebrat des de 2019. El recorregut de la marxa de Madrid s'iniciarà a la glorieta de Carlos V, als voltants d'Atocha, i conclourà en la famosa Plaza de Colón.