La compositora Diane Warren, el director Peter Weir i la directora i guionista Euzhan Palcy rebran els Óscar honorífics d’aquest any, segons ha anunciat l’Acadèmia de Hollywood en un comunicat en què també detalla que l’actor Michael J. Fox obtindrà el premi humanitari Jean Hersholt. Coneguts també com els Premis dels Governadors de l’Acadèmia de Hollywood (Governors Awards), els Oscar honorífics es lliuren anualment en un esdeveniment discret i amb pocs convidats per celebrar les carreres de persones que han contribuït al llegat del setè art.

La 13a edició dels Premis dels Governadors se celebrarà el 19 de novembre de 2023 a Los Angeles. Fox rebrà un premi que reconeix les contribucions humanitàries de figures destacades del món del cinema. L’actor va obrir l’any 2000 una fundació per investigar les causes i el tractament del párkinson que ha esdevingut l’entitat principal de la matèria. En el cas de Warren, la compositora ha estat nominada a l’Óscar a millor cançó original en tretze ocasions, la primera el 1987, encara que aquesta serà la primera estatueta que s’endurà a casa. Finalment, la guionista i directora Palcy es va convertir el 1983 en la primera persona negra que guanyava el Lleó de Plata al festival de Venècia amb Sugar Cane Alley.