La secció de ciència de 'El Homiguero' sol tenir experiments senzills o, almenys, mancats de risc, però això no sempre és així. Durant la visita d'Oscar Casas, la secció de Marron va comptar amb un especialista que havia de caure embolicat en flames des d'un edifici de 10 metres. No obstant això, l'acció no va anar com devia.

"Anirem cap a l'aparcament, on hem preparat una escena d'acció que viurem en directe amb especialistes. Dos especialistes es barallaran damunt d'un edifici de 10 metres, aniran caient pels tendals d'aquest edifici sense cap mena de línia de vida ni res i entremig hi haurà explosions que els calaran foc", explicava el col·laborador. "Veureu quina meravella ha creat l'equip d'atrezzo amb aquests edificis. Aquí tenim a Ricardo i Miguel, que porten dos vestits de nomex, que són ignífugs, impregnats en gel ignífug, damunt la roba i damunt de la roba el gel inflamable que és el que calarà foc quan vagin caient i hi hagi diferents explosions", explicava al convidat. No obstant això, conscients del risc de la secció, ja advertien que "tenim als bombers, a l'ambulància... Tot el necessari per si passés qualsevol cosa que no hi hagi cap problema". "A l'assaig l'han fet i veureu que impressiona molt perquè és molt 'Arma Letal' i no veuen res", afegia el presentador. Després de fer les explicacions, van donar el vistiplau perquè comencés l'acció, però alguna cosa va sortir malament. ¡Todo bajo control! Nuestros bomberos, ambulancia y equipo de seguridad han actuado rápidamente con nuestros especialistas de acción que están preparados para todo #ÓscarCasasEH pic.twitter.com/OnPvKIj4LC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 23 de junio de 2022 "S'ha quedat enganxat! S'ha quedat enganxada una persona!", cridaven Trancas i Barrancas en veure que una de les persones s'havia quedat parada a mitjan caiguda. "A dalt, a dalt!", cridava Marron una miqueta alterat mentre els bombers apaguen les flames de l'home amb una mànega des de baix. Malgrat l'esglai, quan l'especialista va baixar va assegurar que "tot està bé".