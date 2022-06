El dia en què <strong>María del Monte reconeixia obertament que li agradaven les dones,</strong> Toñi Moreno va assistir a l’entrega dels Premis Diversa 2022, guardó que s’entrega a institucions, empreses i persones que treballen en la normalització de les diferents orientacions o identitats sexuals. Aprofitant la seva presència, l’andalusa va fer una picada d’ullet a la cantant i va parlar de la seva sexualitat.

«Aquesta nit María del Monte ha dit una frase que deia alguna cosa semblant a: ‘jo soc una de vosaltres i la meva parella és aquí a baix’. Jo sé que a ella li ha costat molt. Jo tinc la necessitat que la meva filla no passi pel mateix que vaig passar jo. A mi em va costar tant sortir de l’armari perquè ni tan sols jo m’ho explicava», va proclamar Toñi.

«Quan a mi m’agradaven les noies d’institut, jo el que m’explicava és que eren molt bones amigues meves perquè a l’escola m’havien dit les monges que això era pecat. Jo això ho tenia a ferro i m’ha durat fins fa un quart d’hora. Tinc 46 anys», va afegir la presentadora.

«Tots som aquí perquè no és fàcil. No és fàcil acceptar-se, explicar-ho i dir-s’ho a una mateixa. No vull que la meva filla tingui aquests problemes. Vull que només es plantegi qui li agrada o qui és. Que visqui amb aquesta llibertat. Per això tenim aquesta obligació», va argumentar amb il·lusió.

De fet, fa tot just unes setmanes, Toñi va entrevistar María a ‘Déjate querer’, on li va preguntar si tenia algun interès amorós: «Estic enamorada, sí, però, corresposta, no ho sé. ¡I tampoc t’importa! T’ho diré fora», va ser la críptica resposta que va rebre la presentadora.