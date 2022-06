El director xilè Pablo Larraín convertirà l’exdictador Augusto Pinochet en un vampir de 250 anys a la seva propera pel·lícula, El Conde, una comèdia negra que estrenarà en exclusiva Netflix el 2023. Després d’estrenar l’any passat el seu fantasmagòric retrat de Diana de Gal·les, Spencer, Larraín s’endinsarà, a través de la sàtira, en la història recent de Xile en un film que ha coescrit amb el seu col·laborador habitual Guillermo Calderón. Augusto Pinochet (1915-2006) serà un vampir que, després de 250 anys en aquest món, ha decidit morir d’una vegada per totes, angoixat per «la seva deshonra i per conflictes familiars», indica un comunicat difós per Netflix.

Els protagonistes seran els actors xilens Jaime Vadell i Gloria Münchmeyer, juntament amb altres actors com Alfredo Castro i Paula Luchsinger. Pablo Larraín ha explicat que el seu objectiu és fer servir la comèdia negra per «observar, entendre i analitzar els esdeveniments ocorreguts a Xile i al món en els últims 50 anys», segons afegeix el comunicat.