El compte enrere per a <strong>l’estrena de ‘Te ha tocado’</strong> és molt a prop d’arribar a la seva fi. L’1 de TVE estrenarà dilluns vinent 4 de juliol el nou concurs presentat per Raúl Gómez, segons ha anunciat la cadena pública en una nota de premsa enviada aquest dimarts.

La corporació també ha sorprès amb la franja que ha elegit per a l’emissió del nou format produït per Gestmusic (‘Tu cara me suena’, ‘Operación Triunfo’), ja que ocuparà la franja que ‘España Directo’ deixarà lliure en els pròxims dies després de la seva cancel·lació. És a dir, l’espai se situarà entre l’emissió de la tira diària d’‘El cazador’ i ‘Aquí la tierra’.

Raúl Gómez serà el presentador de ‘Te ha tocado’, l’adaptació espanyola del concurs de France Televisions ‘Chacun són tour’. L’actor i comunicador es defineix com a «entretenedor per naturalesa». Fa més de deu anys que, amant del riure, la televisió, l’esport i el bon humor, disfruta fent televisió, ràdio i teatre. Ha sigut presentador i reporter de nombrosos programes i és autor del llibre ‘La Vida Mola’.

Assegura que «disfruta molt» amb la nova aposta de les tardes de La 1 perquè és un «concurs que va de menys a més»: «Que les trenta persones que formen el públic siguin també els concursants, fa que cada dia la confiança, el bon rotllo i l’emoció creixi, i això es nota. D’allà no se’n va ningú sense que s’emporti el pot i, quan això passa, és una autèntica festa».

Quant als concursants, assenyala que «són fantàstics» i que el fet d’anar coneixent una mica més d’ells cada vegada que surten «dona molt joc»: «s’ha creat una bonica família entre ells».

Confiat que els espectadors «s’ho passaran bé, aprendran, s’emocionaran i, el més important, passaran una estona ben entretinguda», Raúl Gómez destaca que aquest projecte és un «autèntic luxe»: «He après molt i només he hagut de deixar-me portar». I llança un desig: «Només queda que durem gairebé tant com ‘Saber y ganar i que els espectadors el disfrutin».

Així és la mecànica de ‘Te ha tocado’, el nou concurs de La 1 de TVE

‘Te ha tocado’ és un concurs en el qual 30 concursants s’enfronten en duels per parelles per poder jugar al billar japonès, una rampa amb 14 clots en els quals es troben un munt de regals i molts diners.

Els 30 concursants són sempre els mateixos i formen part del públic del programa. Van sortint a jugar a mesura que el número que tenen assignat surt del bombo que hi ha al plató.

El concursant que guanyi l’últim duel s’enfrontarà a la prova final, un únic forat al billar japonès. Aquí tindrà l’oportunitat de guanyar El Bote a la ‘Súper final’. Un pot que començarà amb una quantitat de 1.000 € el primer dia i que augmentarà 500 € en cada programa.

Només si aconsegueix ficar la bola al forat s’emportarà el pot del programa i se n’anirà a casa amb tots els premis que ha guanyat a ‘Te ha tocado’.