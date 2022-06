Bernat Barrachina, el guionista que va ser acomiadat de TVE per un rètol sobre la princesa Leonor, s’ha convertit en un dels protagonistes dels últims dies. Mesos després, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat nul l’acomiadament i ha condemnat la corporació a readmetre’l a la plantilla, així com a indemnitzar-lo amb 10.000 euros en concepte de danys morals.

Aquest diumenge, Barrachina reaccionava a la notícia a ‘La Roca’, programa en què treballa actualment. «Jo no era el responsable final del que s’emetia en el programa, però és igual, el rètol el vaig escriure jo i es va interpretar com una ofensa. Em van acomiadar automàticament, al cap de mitja hora ja estava al carrer», va explicar el col·laborador després de recordar el text en qüestió: «Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi.»

Després de posar en context els espectadors, va admetre que està «content» per la decisió de la Justícia: «És lleig que ho digui jo, però crec que era el que era just». Tanmateix, també va revelar la complicada situació en què es va trobar després que esclatés la polèmica: «Els tres dies següents van ser difícils perquè vaig rebre tota mena de comentaris».

«Espanya estava mig boja. Per a uns era un heroi com mai havia vist la democràcia, per a d’altres era un complet desequilibrat», va continuar relatant Barrachina, que també va arribar a rebre «amenaces de mort». «Va ser una punyetera frase anecdòtica que va aixecar una polseguera completament boja», va lamentar.

Quant al seu futur professional, va preferir mostrar-se caut: «Ara ens n’anem de vacances, estic esperant que TVE em truqui per dir-me què he de fer». «A partir d’aquí escoltaré ofertes, Núria Roca», va fer broma el tertulià, que, d’altra banda, va insistir que no era conscient «del merder que causaria» quan va escriure el rètol: «No hi va haver intencionalitat».