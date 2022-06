Mediaset seguirà apostant pels programes de cites de cara a la temporada que ve a la graella de Cuatro. I és que la cadena ja està preparant un nou date show per al prime time. El nou espai, que estarà produït per Warner Bros ITVP (First Dates, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?), serà l’adaptació espanyola del format americà The Bacherolette, l’spin-off del mític The Bachelor, una de les franquícies nord-americanes de més èxit d’aquesta productora, amb més de 180 edicions i més de 2.258 hores emeses a 38 països tant de la seva versió original com de les seves diferents seqüeles.

Per ser més exactes, en aquest format, una dona soltera que no ho ha tingut fàcil per enamorar-se al llarg de la seva vida es posa a les mans del programa perquè li proposi diferents candidats a conquerir el cor. El format li proposarà a la protagonista l’aventura d’enamorar-se coneixent un grup de pretendents a través de cites i trobades que serviran també per anar estrenyent el cercle al voltant del candidat ideal. La preproducció d’aquest xou de cerca de parella va començar fa diverses setmanes i el procés de càsting de solters candidats a conquerir el cor de la protagonista començarà de manera imminent. Ara falta saber qui serà el presentador i quan s’estrenarà.