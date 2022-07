El canal 33 ha iniciat el rodatge de D_RAP, una sèrie documental que acosta a realitat d’un grup de músics, joves i urbans, a través de la seva música, rap. El projecte va ser seleccionat en la quarta convocatòria de projectes de la CCMA i l’ICEC per trobar nous talents i formats de continguts per al 33. Segons informa la CCMA en un comunicat, aquest docureality musical es basa en un col·lectiu que es diu La Masia i que aplega diferents cantants i grups de rap catalans. La sèrie, que s’emetrà per televisió a la carta i per YouTube, està dirigida a un públic jove i adolescent i també compta amb la participació d’artistes com Santa Salut o Sofia Gabanna.