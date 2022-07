L’arribada de l’estiu marca el retorn d’un clàssic de la televisió. Aquesta nit, a les 22 h, el canal Cosmo estrena en primícia a Espanya l’onzena temporada de Crimen en el paraíso. Després de més d’una dècada en antena, aquesta sèrie policíaca de la BBC segueix trencant els audímetres amb la seva cèlebre combinació de light crime, espectaculars platges i algun embolic entre els seus protagonistes. La veterana sèrie ja ha estat renovada per a una dotzena temporada.

Crimen en el paraíso narra el dia a dia d’un equip de detectius a l’assolellada illa de Saint Marie, un espectacular enclavament caribeny que en l’última dècada ha presenciat més d’una vuitantena de crims de tota classe. En aquesta nova temporada l’inspector Neville Parker (Ralf Little) s’enfronta als habituals assassinats mentre lluita amb les complicacions emocionals de treballar amb la detectiu Florence Cassell (Josephine Jobert), per qui sent alguna cosa més que una amistat.

A l’especial de Nadal amb què va concloure la desena temporada de la ficció, Neville es va armar de valor i va confessar els seus sentiments a Florence. A l’arrencada de l’onzena temporada els espectadors descobriran com es resol la declaració. El primer especial de Nadal de la sèrie va congregar 7,8 milions d’espectadors a la televisió pública del Regne Unit, marcant un espectacular 38,7% de share. I el primer capítol de la onzena temporada va superar aquestes xifres amb una audiència de 8,1 milions d’espectadors a la BBC el dia de l’emissió i una quota de pantalla del 41%.

Els nous lliuraments d’aquesta producció de Red Planet Pictures comporten alguns canvis a l’elenc. La nouvinguda sergent Naomi Thomas (Shantol Jackson) ocuparà el lloc de JP Hooper, que va deixar la sèrie al final de la desena temporada. I tant ella com l’oficial Marlon Pryce (Tahj Miles) i el rondinaire comissari Selwyn Patterson (Don Warrington) viuran emocions fortes: des d’un crim que resulta tenir una connexió personal fins al retorn d’un antic amor.