Juliol ja és aquí i, amb ell, arriba una nova fornada d'estrenes d'estiu, una de les èpoques més intenses per a les plataformes de streaming, que competeixen entre si amb centenars de nous llançaments. Netflix, HBO Max, Amazon Prime Vídeo i Disney+, a més d'altres plataformes com Apple+, Movistar+ o Filmin, estan d'estrena. La seva oferta d'entreteniment audiovisual s'amplia aquest mes amb centenars de nous títols, entre els quals es barregen continguts nous amb el llançament de noves temporades de sèries ja conegudes pel públic.

Algunes sèries basades en històries reals, com a Santa Evita, Encerrado con el diablo, The Girl from Plainville y Por mandato del cielo, marcaran les estrenes de les plataformes d'aquest juliol de 2022, on també hi haurà temps per a molta acció i fantasia, com la que proposaran Stranger things, La lista final, Resident Evil y La noche más larga. Els riures vindran de la mà d'Arturo Valls, amb la divertida Dos anys i un dia.

LES PRINCIPALS ESTRENES DE JULIOL

'Stranger Things'

Dia 1. Netflix. Temporada 4 (segona part)

Després d'haver-se descobert els orígens de Vecna, el malvat de la quarta temporada, arriben els dos últims episodis que tanquen aquest lliurament, on podrem veure si els nois aconsegueixen ajudar a Eleven i a Nancy, cadascuna en la seva pròpia disjuntiva. Són com a pel·lícules, per la seva llarga durada: el capítol 8 dura una hora i 25 minuts i el 9, dues hores i mitja.

'La lista final'

Dia 1. Amazon Prime Vídeo

L'actor Chris Pratt (Jurassic World, Guardians de la galàxia) protagonitza aquesta sèrie basada en la novel·la supervendes de Jack Carr, que produeix al costat de tot un expert al cinema d'acció: Antoine Fuqua (Training day). Interpreta a un oficial de la Marina que torna a casa traumatitzat després que el seu escamot patís una emboscada en una operació d'alt risc. Però a poc a poc descobreix que hi ha una conspiració en contra seva.

'Dos años y un día'

Dia 3. Atresplayer Premium

Arturo Valls treu punta dels límits de l'humor en aquesta comèdia que produeix i protagonitza. El seu personatge està fet pràcticament a la seva mida: interpreta a un famós actor i presentador de televisió que, després d'un desafortunat acudit, acaba a la presó, condemnat per un delicte d'ofenses religioses. A la presó haurà d'arreglar-se-les enmig d'una directora amb innovadores i estrambòtiques idees (Adriana Torrebejano), un company de cel·la obsessionat amb què no se suïcidi (Javier Botet) i un altre reu que li té jurada per haver-se rigut de la Verge (Michael John Treanor). Encara que aquesta comèdia composta de sis episodis de mitja hora és una ficció, sí que recorda a casos similars esdevinguts a Espanya, com les denúncies contra el còmic David Suárez i l'actor Willy Toledo.

'La noche más larga'

Dia 8. Netflix

La nova sèrie espanyola de la plataforma és un thriller de pura acció, amb alguns girs de guió, però que també submergeix als personatges en un joc psicològic. La trama comença quan un grup d'homes armats envolten la presó Montaña Baruca, un centre que alberga presos perillosos i amb problemes psicològics, i tallen les comunicacions amb l'exterior. El seu objectiu és capturar a un cruel assassí en sèrie (Luis Callejo), però el director de la presó (Alberto Ammann) està disposat a resistir. Víctor Sierra i Xosé Morais (Néboa, Serramoura) figuren com a creadors.

'Encerrado con el diablo'

Dia 8. Apple+

Thriller psicològic de sis episodis desenvolupat i produït per Dennis Lehane (l'autor de Mystic River i Shutter Island). Adapta les memòries criminals In With The Devil, de James Keene, un exesportista empresonat per tràfic de drogues (Taron Egerton) al qual li ofereixen una temptadora oferta: reduir la seva condemna si entra en una presó de màxima seguretat i fer-se amic de l'assassí en sèrie Larry Hall (Paul Walter Hauser) perquè li confessi on té enterrades a les seves víctimes. Va suposar l'última sèrie del mort Ray Liotta, que interpreta al pare del protagonista.

'The Girl from Plainville'

Dia 10. Starzplay

Basada en l'article de Esquire de Jesse Barron The Girl From Plainville, la sèrie se centra en el macabre cas real de Michelle Carter (Ella Fanning), la jove de 17 anys que va ser condemnada per haver incitat al seu el seu nuvi, Conrad Roy (Colton Ryan), al suïcidi a través de missatges de text. "Per què no beus lleixiu?" i "Penja't, salta des d'un edifici, apunyala't" van ser alguns dels tremends missatges que la policia va trobar en el mòbil de la víctima. Està dirigida i produïda per Lisa Cholodenko (Los chicos están bien, Creedme). Completen l'elenc Chloë Sevigny i Cara Buono.

'Better Call Saul'

Dia 12. Movistar Plus+. Temporada 6 (segona part)

El brillant 'spin-off' de 'Breaking bad', protagonitzat per l'advocat vividor Saul Goodman (Bob Odenkirk), arriba a la seva fi. El lletrat completarà en aquests últims sis episodis el seu complicat viatge de transformació, ara que poc queda d'aquell espavilat però entranyable Jimmy McGill que comencés la sèrie. L'horitzó que se li planteja al costat del seu inseparable Kim és bastant incert, després de consolidar el seu pla contra Howard Hamlin per a assentar el seu nou negoci d'assessoria legal. A més, el preu per haver-se mogut entre personatges tan perillosos com Gus i Lalo Salamanca podria sortir-los car.

'Atlanta'

Dia 13. Disney+. Temporada 3

Quatre anys d'espera han hagut de suportar els fans per a veure els nous episodis d'aquesta sèrie creada i protagonitzada pel cantant, director i guionista Donald Glover sobre un grapat de joves que triomfen en el món del rap. Ara canvien Atlanta per Europa, on Earn (Glover), Alfred Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) i Van (Zazie Beetz) emprenen una gira. Continuarà costant-los digerir l'èxit que acaben d'aconseguir i amb el qual sempre han somiat.

'Resident Evil'

Dia 14. Netflix

Adaptació del popular videojoc que ja va ser portat anteriorment al cinema, que conjumina una desenfrenada acció amb terrorífics monstres mutants. El 2036, 14 anys després que un virus mortal causés una apocalipsi mundial, una jove intenta ajustar comptes amb els responsables mentre lluita per sobreviure en New Raccoon City i en un món envaït per criatures infectades. El problema és que es tracta de la filla d'un dels grans vilans de la franquícia, Albert Wesker, connectat amb la malvada corporació Umbrella. La cerca de la seva germana desapareguda serà una de les trames principals.

'Dark Winds'

Dia 21. AMC+

La nova plataforma AMC+ estrena aquest western noir basat en la sèrie de llibres de Tony Hillerman Leaphorn & Chee. Creada per Graham Roland (Jack Ryan, Fringe), té a Vince Calandra (Heridas abiertas) com showrunner i compta amb George R.R. Martin (Joc de trons) i Robert Redford en la producció executiva. El 1971, en un poblat remot de la Nació Navalla, en el sud-oest dels EUA, dos policies (Zahn McClarnon, i Kiowa Gordon) investiguen una sèrie de crims que, al principi, no semblen relacionats entre si.

'Santa Evita'

Dia 26. Disney+

Hi ha personatges tan importants en la història d'un país que no sols el marquen en vida, sinó també després de la seva mort. És el que va passar amb l'exprimera dama argentina Eva Perón, el cadàver embalsamat de la qual va ser ocultat durant 16 anys per les forces militars que van enderrocar a Juan Domingo Perón, amb la finalitat d'evitar que es convertís en una arma contra el règim. Aquesta minisèrie argentina de set episodis reconstrueix la rocambolesca història a partir del best-seller homònim de Tomás Eloy Martínez, amb Natalia Oreiro en el paper del mític personatge. Ernesto Alterio, Diego Velázquez, Francesc Orella i Darío Grandinetti completen el repartiment d'aquesta superproducció rodada en més de 40 localitzacions, amb més de 120 intèrprets i 1.300 extres.

'Por mandato del cielo'

Dia 27. Disney+

Minisèrie de set episodis inspirada en el best-seller de Jon Krakauer, basat en una història real. Furga en les creences de la comunitat mormona, analitzant les terribles conseqüències de portar aquesta implacable fe fins a l'extrem més radical. Aborda un cas esdevingut en 1984, quan van assassinar a Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones, Normal people) i al seu bebè en un barri residencial de Salt Lake Valley (Utah, els EUA). L'inspector Jeb Pyre (Andrew Garfield) investigarà els fets mentre el cas li farà qüestionar-se les seves fins ara fèrries conviccions religioses, ja que ell mateix és un devot mormó.