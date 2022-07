Filmin incorpora des d’avui al seu catàleg la sèrie sueca Masa, un thriller creat per Levan Akin amb tocs d’humor sobre la cobdícia, la venjança i el blanqueig de diners en un món on les aparences ho són tot. «La versió femenina i escandinava de Breaking Bad», segons apunta la plataforma en un comunicat. La trama gira al voltant d’una dona obsessionada amb l’estatus social que un dia troba una bossa amb 47 milions de corones sueques (més d’un milió i mig d’euros) i decideix obrir una pastisseria per blanquejar els diners. A l’altra banda de la història hi ha una mare soltera molt endeutada i abandonada pel seu xicot, que va ser capturat per la policia pel robatori de la mateixa quantitat de diners.