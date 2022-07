El F.C Barcelona ha fet oficial la incorporació del productor de televisió gironí Toni Cruz com a consultor extern per liderar la transformació de Barça TV, el canal del club. Segons informa el club, el que ha estat productor d’Operación Triunfo i Crónicas Marcianas, entre altres programes, liderarà el projecte multimèdia que pretén adaptar el canal de televisió del club a «les noves necessitats informatives i d’entreteniment». Està previst que, a la tardor, l’equip encapçalat per Cruz presenti el nou pla d’acció estratègic que, segons el club, «es basa a cercar nous formats» per a Barça TV, amb una proposta adaptada a «les noves audiències».