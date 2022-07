Les paraules de Joaquín Prat sobre el viatge oficial d’<strong>Irene Montero</strong> a Nova York continuen generant reaccions. Després que Pablo Fernández assegurés que mentia, Pablo Iglesias ha respost al presentador de ‘Cuatro al día’ al qüestionar l’oficialitat de la visita de la ministra d’Igualtat als Estats Units, imitant el seu to quan contestava a Fernando Garea a l’espai: «¡Que em portin un altre cigaló els de producció! ¿Un viatge oficial de què?».

«Això és Telecinco, eh. Això és Joaquín Prat. Aquest tipus cobra moltíssims diners. En directe està dient que un viatge oficial no és un viatge oficial. Entre cigaló i cigaló, perquè és difícil arribar a aquest to en un estat normal», va afirmar l’exlíder de Podem en el seu podcast ‘La base’, afegint que això «condensa bona part dels problemes que hi ha en el periodisme d’aquest país».

Pablo Iglesias tiene un mensaje para Joaquín Prat pic.twitter.com/TEQTjWwSnj — burrapaca2 (@burrapaca2) 6 de julio de 2022

L’exvicepresident segon del Govern també es va imaginar què passaria si d’això en diguessin manipulació, una manca de respecte o que això va en contra dels principis deontològics bàsics: «Llavors apareixerà tota una cort, alguna de gent que cobra molts pocs diners, dient: ¡Esteu assenyalant un company! ¿Però com que estem assenyalant un company? Aquest tipus és un dels presentadors més ben pagats d’aquest país, està mentint en directe, està manipulant en directe».

«Aquests tipus han rebut subvencions públiques, diners dels espanyols, per mantenir-se oberts en els moments de crisi. És al·lucinant que això estigui passant», va dir Iglesias en aquesta intervenció.

Aquesta resposta de Pablo Iglesias a Joaquín Prat també també té lloc després que ‘El programa del verano’ (substitut d’‘AR’ en aquestes dates) <strong>rectifiqués després d’emetre unes declaracions manipulades d’Irene Montero</strong> sobre la massacre a Melilla en l’últim salt a la tanca fronterera de Melilla.

«Fa uns dies, aquí, en aquest programa emetíem unes declaracions de la ministra d’Igualtat, Irene Montero, sobre la seva resposta davant la tragèdia de la tanca de Melilla. Avui els oferirem la seqüència completa de les manifestacions esmentades. En aquell moment no ho vam fer», va expressar Ana Terradillos, que es va limitar a emetre el contingut al complet, però no ha demanat disculpes pel suposat error.